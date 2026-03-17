Javier Correa se lesiona en el entrenamiento y será baja en Colo-Colo al menos por un mes

Colo-Colo logró recuperar el liderato de la Liga de Primera tras vencer a Huachipato en el estadio Monumental, por el cierre de la séptima fecha.

Sin embargo, la felicidad no puede ser total en el "Cacique", debido a que este martes recibieron una mala noticia con la grave lesión de un delantero.

Según dio a conocer radio ADN, el atacante argentino Javier Correa sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha durante el entrenamiento de esta jornada.

De acuerdo a la emisora, tras someterse a chequeos médicos, se estima que el ariete trasandino será baja en el cuadro albo por cuatro semanas.

Además, se trataría de una dolencia en la misma zona que lo dejó fuera del pasado encuentro ante O'Higgins.

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