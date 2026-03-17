Barrios supera la qualy y se suma a Tabilo en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami

El Masters 1.000 de Miami tendrá a dos chilenos en su cuadro principal. Es que a la presencia asegurada de Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) se sumó la de Tomás Barrios (119°), quien logró superar este martes la qualy.

El chillanejo, 18° cabeza de serie, derrotó al australiano Aleksandar Vukic (93°) por parciales de 6-3 y 7-6 (5), tras una hora y 42 minutos de partido.

En la primera manga, las acciones estuvieron parejas hasta el sexto game, porque después de eso, el nacional ganó cuatro juegos consecutivos, con rupturas en el séptimo y noveno para marcar diferencias.

En tanto, en el segundo episodio el oceánico le quebró en el quinto game, pero el criollo reaccionó de inmediato y le rompió el servicio en el siguiente. Después ambos mantuvieron sus envíos hasta definir todo en un tiebreak, donde "Tommi" fue más certero y se lo adjudicó por 7-5.

Con esto, Barrios disputará en Miami el tercer cuadro principal de Masters 1.000 de su carrera, pues en 2025 ya había superado la qualy en Roma y en Toronto.

Ahora, tendrá que esperar que terminen todos los partidos de las clasificaciones para que se realice el sorteo que determine su rival en el main draw.

Consignar que Tabilo ya conoció a quién enfrentará en la fase estelar. Será el argentino Francisco Comesaña (82°), en día y horario por confirmar. En caso de avanzar, en segunda lo esperaría el ruso Andrey Rublev (16°), quien quedó libre en primera por su condición de cabeza de serie.

PURANOTICIA