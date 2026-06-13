Revelan detalles del plan de entrenamiento de Mauricio Isla para regresar al fútbol

Tras finalizar su vínculo con Colo-Colo al término de la temporada pasada, el histórico exseleccionado nacional, Mauricio Isla, quedó como agente libre y desde entonces no ha encontrado equipo para continuar con su carrera.

Pero eso no significó que el lateral derecho haya dejado de entrenar. Así lo hizo saber Nicolás Rivera, preparador físico que ha estado trabajando con el "Huaso" en el Club Deportivo de Universidad San Sebastián pensando en su regreso a la actividad.

"Me toca entrenar a Mauricio Isla. Después de dejar Colo-Colo me contactó y empezamos un plan para volver al fútbol. Primero, la verdad es que no estaba tan motivado a jugar, pero nos armamos un plan y estamos entrenando juntos", comentó el profesional a Sabes Deportes.

En esa misma línea, subrayó que "jugadores como él son superdotados. Cuando uno lo ve a él, entrenando o incluso en una sesión que estábamos solos, te das cuenta que es un futbolista con capacidades extraordinarias".

Asimismo, expuso que "a ese nivel tan alto, como una competencia mundial, todos quienes están ahí para mí son superdotados. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, ‘Huaso’ Isla, para llegar al nivel que llegaron, son personas que están un peldaño sobre el resto en cuanto a lo físico".

Sobre los ejercicios que le encargó al formado en Universidad Católica, detalló que "siempre va a estar bien. Lo llevas a correr y puede hacer 10 kilómetros como si nada. Al día siguiente va a estar impecable y va a volver a correr 10 kilómetros. Está perfecto".

Por último, Rivera dijo desconocer cuál será el próximo destino de Isla, quien hace unas semanas subió unas fotos entrenando en FC Cancún, elenco de la Liga Expansión de México, equivalente a la segunda categoría del balompié azteca.

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