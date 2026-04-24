Respaldo desde Inglaterra para Manuel Pellegrini: Valoran su trayectoria ante las críticas en el Betis

La etapa más compleja al mando del Betis es la que atraviesa actualmente Manuel Pellegrini. Luego de concretarse la dolorosa caída en los cuartos de final de la Europa League, el estratega nacional ha sido blanco de severas críticas. De hecho, aunque su vínculo contractual con la institución se extiende hasta el año 2027, ya circulan rumores respecto a una eventual partida del elenco verdiblanco una vez que concluya la presente temporada.

No obstante, las defensas hacia el "Ingeniero" no tardaron en llegar desde Inglaterra. Fue el entrenador del West Ham United, Paco Jémez, quien alzó la voz para valorar el trabajo realizado por el chileno en la escuadra andaluza.

En diálogo con el medio Estadio Deportivo, el adiestrador fue categórico al señalar: "Si alguien pone en entredicho a Manuel Pellegrini, imagínate qué no dirán de los demás, imagínate qué no dirán del resto".

Al abordar los duros cuestionamientos que recaen sobre su colega, Jémez argumentó que "es parte de nuestro trabajo. Yo ya hace mucho tiempo que me di cuenta de que pelear contra eso es pelear contra algo que no se puede cambiar". En esa misma línea, complementó asegurando que "la memoria en el fútbol es corta" y advirtió que "puede haber un entrenador que haya conseguido cosas espectaculares, pero en el momento en el que no empieza a ganar, su crédito se ha acabado", escenario donde simplemente "se va a buscar a otro".

Profundizando en la incesante exigencia de la actividad, el técnico añadió: "Eso no ha pasado solo en el Betis, pasa en el Betis y pasa en todos los sitios del mundo y en todos los equipos del mundo. Es decir, el fútbol es ganar, ganar, ganar, ganar a diario y nadie te va a sostener en un banquillo porque digan: ‘hostia, este hombre nos hizo ganar hace dos años'".

Asimismo, el DT reflexionó sobre la vulnerabilidad del cargo, indicando que "cuando los resultados no son los adecuados, no son los que el club quiere o los que la afición cree que tienen que ser, la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. Y los entrenadores ya lo tenemos asumido".

Para cerrar su férreo respaldo, Jémez concluyó con un contundente espaldarazo al chileno: "Poner en entredicho la labor de Manuel Pellegrini porque los resultados no están siendo tan buenos como anteriormente, creo que eso está por encima de cualquier juicio de valor. El valor de Manuel Pellegrini es tremendamente alto, gane o no gane, porque se lo ha ganado a pulso".

PURANOTICIA