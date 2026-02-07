Reprograman partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por mal tiempo

A solo horas de su inicio, el partido entre Sevilla, equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, y Girona, válido por la fecha 23 de La Liga, fue suspendido por decisión de las autoridades españolas debido a las inclemencias del clima en Andalucía.

La determinación se tomó como consecuencia de los estragos provocados por la borrasca Marta, fenómeno meteorológico que ha generado intensas lluvias, crecidas de ríos y dificultades en los desplazamientos, lo que encendió las alertas de seguridad en la región.

Mediante un comunicado oficial, el club andaluz respaldó la medida, señalando que “lo primordial es preservar la protección de los aficionados”, especialmente considerando que muchos hinchas debían realizar traslados en condiciones que no garantizaban la seguridad mínima debido a la situación climática y fluvial.

Afortunadamente para el cuadro blanquirrojo, el compromiso fue rápidamente reprogramado para este domingo a las 12:15 horas de Chile, permitiendo mantener la continuidad del calendario competitivo sin mayores alteraciones.

El duelo ante el elenco catalán es fundamental para el Sevilla, ya que una derrota, sumada a otros resultados, podría dejar al conjunto nervionense en zona de descenso, aumentando la presión en un tramo decisivo de la temporada.

