Relator inglés por los fallos de Brereton ante Uruguay: "Qué mala noche para este hombre"

El delantero Ben Brereton Díaz vivió una jornada para el olvido ante Uruguay, donde el delantero no pudo concretar ninguna de las buenas ocasiones de gol que tuvo en el empate a cero entre la Selección chilena y la Celeste en el cierre de las Clasificatorias.

Sin embargo, los fallos del atacante del Derby County, quien volvió a la Roja tras un año de ausencia, no solo no solo quedaron en la memoria de quienes vieron el encuentro, sino que además se viralizaron en redes sociales.

Es que la cadena australiana SBS Sport compartió en su cuenta de TikTok un registro con las jugadas de "Big Ben" titulado "Brereton Díaz produce un desastre para Chile", en el cual un comentarista de habla inglesa que no dio crédito a la falta de efectividad del ariete.

"Otra oportunidad para Cepeda de enviar el balón al área, aquí viene Maripán con la cabeza ¡Ah! ¡Brereton! Se lo perdió, perdió una situación increíble", lamentó el relator cuando el chileno-inglés no pudo conectar un frentazo prácticamente a puerta vacía.

En una segunda acción, en la cual el oriundo de Stoke remató desviado, el comunicador detalló: "Cepeda intentando de nuevo para Brereton, y Brereton perdiendo otra oportunidad, esta vez tirando con su pierna derecha".

La última jugada analizada fue una donde el "9" del combinado criollo no fue capaz de capitalizar un centro rasante. "Aquí viene Chile con la oportunidad, Suazo al área… Brereton perdiendo otra oportunidad. Dios mío, qué mala noche para este hombre. Tres oportunidades perdidas para Brereton esta noche", concluye el video que cuenta con más de 354 mil reproducciones y 11 mil "me gusta".

