Reinaldo Sánchez está internado en una clínica en estado crítico y con pronóstico reservado

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, se encuentra hospitalizado en estado de “máxima gravedad”.

El expresidente de la ANFP está internado en la Clínica Reñaca, donde se mantiene con pronóstico reservado.

Según consigna Evolutiva Medio, el dirigente del "Decano" se encuentra “muy delicado, bajo reserva y de máxima gravedad”.

Hace varias semanas que el empresario del transporte de 81 años no participa en las actividades del club, incluso, no viajó al partido por la final de la Copa Intercontinental sub-20, donde los "caturros" enfrentaron al Real Madrid en España.

Cabe recordar que Reinaldo Sánchez estuvo al mando del club de la región de Valparaíso desde 1992 hasta 2001, cuando asumió como mandamás de la ANFP hasta 2006, donde fue sucedido por Harold Mayne-Nicholls.

En 2021, sin embargo, volvió al frente del club porteño, hasta donde se mantiene hasta el día de hoy.

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