Regreso de Santiago Wanderers a Valparaíso tendrá que seguir esperando: rechazan solicitud para utilizar el estadio Elías Figueroa

Luego que se dieran por finalizadas las obras en el estadio Elías Figueroa Brander, Santiago Wanderers esperaba volver a jugar en Valparaíso.

No obstante, las intenciones del elenco caturro tendrán que seguir esperando, debido a que las autoridades rechazaron la solicitud expresada por la dirigencia.

De esta manera, el Decano del fútbol chileno tendrá que recibir a Deportes Santa Cruz en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Los argumentos detrás de esta decisión pasarían porque aún hay trabajos en curso en el coloso ubicado en el cerro Playa Ancha, de cara al Mundial Sub 20.

Cabe hacer presente que Santiago Wanderers recibirá a Deportes Santa Cruz este domingo 14 de septiembre, a contar de las 17:30 horas, en Quillota.

PURANOTICIA