Real Madrid se queda con la UEFA Youth League y será el rival de S. Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

Real Madrid se proclamó campeón de la UEFA Youth League y enfrentará a Santiago Wanderers por la Copa Intercontinental Sub-20

El elenco "merengue" venció este lunes al Brujas de Bélgica en la tanda de penales, luego de terminar el partido 1 a 1 en los 90 minutos.

El primer gol del encuentro fue obra de Jacobo Ortega a los 23', pero Tobias Lund-Jensen lo igualó para los belgas a los 64'.

En la instancia de los penales, el cuadro español se impuso 4-2 con el arquero Javi Navarro como la figura, ya que atajó dos disparos.

El duelo entre el campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y los "blancos" aún no tiene fecha definida, pero se disputaría a fines de agosto.

Este choque podría disputarse en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, ya las últimas cuatro definiciones entre los monarcas de Conmebol y UEFA, se han disputado en la casa del campeón Sudamericano.

(Imagen: Getty Images / Agencia Press South)

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