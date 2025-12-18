Real Betis de Pellegrini avanzó a octavos de final de la Copa del Rey tras vencer al Murcia

El Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo que trabajar intensamente para superar al Real Murcia en el estadio Nueva Condomina, imponiéndose por un claro marcador de 2-0 para timbrar su boleto a los octavos de final de la Copa del Rey.

A pesar de la diferencia de nivel con su rival de la Primera Federación (tercera categoría del fútbol español), la escuadra verdiblanca no salió a especular y rápidamente impuso sus términos ante el elenco pimentonero y estuvo a nada de abrir le cuenta en el minuto ocho, pero el palo le negó el gol a Pablo García.

Esto no desanimó a los pupilos del "Ingeniero", quienes siguieron presionando y en el 28' se encontraron con un penal a favor por una mano en el área local. Juan Camilo Hernández se paró frente al esférico y con un tiro cruzado puso por delante a su equipo.

La anotación de "Cucho" hizo reaccionar al conjunto grana y transformó en figura al portero Adrián San Miguel, quien se lució con tres intervenciones claves (34', 42' y 45+1') para mantener el cero en su arco.

Aunque la posesión de la pelota seguía siendo de la visita, los murcianos no se dieron por vencidos y continuaron generando acciones de riesgo en campo contrario. Recién en el 74', los béticos estuvieron cerca de aumentar las diferencias con un disparo de Antony que acabó en las manos del cancerbero.

Sobre el final del cotejo el cuadro forastero obtuvo su recompensa y con un desafortunado autogol de,l guardameta Diego Piñeiro, a quien le rebotó el balón en un despeje de un compañero (84'), abrochó su clasificación a los octavos de final, y quedó a la espera del sorteo a realizarse durante los primeros días de enero.

Ahora, el Real Betis buscará cerrar el año de la mejor manera posible cuando reciba este domingo a partir de las 17:00 horas al Getafe por la 17ª fecha de La Liga.

