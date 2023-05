Real Betis de Bravo y Pellegrini perdió ante Getafe y puso en riesgo su clasificación a Europa League

El Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini no fue capaz de hacerse fuerte de local en el estadio Benito Villamarín, cosechando una derrota por 1-0 ante Getafe, en el marco de la fecha 36 de La Liga.

El guardameta chileno sumó su cuarto duelo consecutivo en el once estelar de los verdiblancos, pero a diferencia de lo que ocurrió en el clásico ante Sevilla, prácticamente no tuvo que intervenir y no fue responsable en la conquista del visitante.

Pese a la enorme superioridad que ejercieron en cuanto a la posesión de balón, los pupilos del "Ingeniero" no fueron capaces de generar grandes ocasiones de peligro en campo de los "azulones", que se las arreglaron para complicar al local.

La escuadra bética salió con otra actitud al complemento, donde Ayoze Pérez (48' y 62') y Juanmi (57') tuvieron las ocasiones más claras en los primeros minutos, pero no fueron capaces de batir al portero David Soria.

Conforme avanzaba el cotejo los sevillanos se empezaron a desesperar, lo cual fue aprovechado por el conjunto forastero, que anotó la única conquista del compromiso mediante un cabezazo de Omar Alderete (68').

Los "heliopolitanos" no encontraban los espacios para penetrar en la retaguardia madrileña y como si esto no bastara, además debieron terminar el duelo con un hombre menos tras la expulsión de Germán Pezzella (78').

Con este resultado, el cuadro andaluz se estancó en el sexto lugar con 56 puntos, solo seis por arriba de Athletic de Bilbao, equipo que tiene un partido menos y que amenaza el sueño de los chilenos de clasificar a Europa League.

Este domingo, Real Betis visitará a otro rival directo en su lucha por obtener un pasajes a torneos internacionales, Girona. El choque está programado para las 13:00 horas.

(Imagen: La Liga)

