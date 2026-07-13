Ranking ATP: Jarry cae 553 puestos y Tabilo consolida su liderato chileno tras Wimbledon

Con la conclusión de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, la ATP actualizó este lunes el ranking mundial, el que dejó importantes movimientos entre los principales tenistas chilenos.

Alejandro Tabilo se mantuvo como la primera raqueta nacional y escaló dos posiciones para ubicarse en el puesto 31 del mundo, pese a haber quedado eliminado en su debut en el major londinense.

Por su parte, Tomás Barrios pasó a ser la segunda raqueta de Chile. El chillanejo descendió dos lugares y quedó en el puesto 139, superando a Cristian Garin, quien sufrió una caída de 16 casilleros para instalarse en el 141° del ranking.

En tanto, Matías Soto se convirtió en el cuarto mejor chileno del escalafón. Luego de alcanzar la final del Challenger de Bogotá, el copiapino avanzó 47 posiciones y quedó ubicado en el puesto 249 del mundo.

Quien vivió la jornada más complicada fue Nicolás Jarry, tras protagonizar un brutal desplome de 553 puestos, cayendo hasta el lugar 764 del ranking ATP, su peor ubicación desde 2021.

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno del mundo tras conquistar su bicampeonato en Wimbledon. En tanto, el alemán Alexander Zverev, finalista del torneo londinense, ascendió al segundo lugar, desplazando al español Carlos Alcaraz al tercer puesto.

TOP 10 RANKING ATP

Jannik Sinner (Italia): 13.450 puntos (0) Alexander Zverev (Alemania): 8.480 (+1) Carlos Alcaraz (España): 8.160 (-1) Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.740 (0) Alex de Miñaur (Australia): 4.110 (+1) Ben Shelton (Estados Unidos): 3.770 (-1) Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (+1) Daniil Medvedev (Rusia): 3.670 (+1) Flavio Cobolli (Italia): 3.460 (+1) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.365 (-3)

RANKING CHILENOS

31° Alejandro Tabilo: 1.438 puntos (+2)

139° Tomás Barrios: 442 (-2)

141° Cristian Garin: 438 (-16)

249° Matías Soto: 224 (+47)

661° Nicolás Villalón: 53 (+6)

684° Daniel Núñez: 49 (+5)

764° Nicolás Jarry: 40 (-553)

822° Benjamín Torrealba: 34 (-11)

989° Bastián Malla: 20 (-4)

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