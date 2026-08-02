Alejandro Tabilo cae en semifinales del ATP de Washington ante Rafael Jódar

El tenista nacional Alejandro Tabilo (30° del ranking mundial) no pudo seguir con su racha ganadora y se tuvo que despedir del ATP 500 de Washington en semifinales tras perder ante la promesa española Rafael Jódar (24°) de apenas 19 años.

La experiencia del chileno no fue factor la noche de este sábado en la capital estadounidense, donde el europeo lo sorprendió con una firme remontada por parciales de 6-7 (6), 6-4 y 6-4 en dos horas y 26 minutos para meterse en la final del torneo norteamericano.

El trámite del primer set fue sumamente parejo y la única oportunidad de romper la monotonía ocurrió en el undécimo juego pero criollo no pudo concretar la ruptura. Sin embargo, en el tie break fue más preciso que su adversario, ganó la serie por 8-6 y se puso por delante en el cotejo.

Pero en el segundo capítulo comenzaría la debacle para el nacido en Toronto, quien no pudo seguir sosteniendo la solidez en su saque y fue sorprendido por la arremetida del ibérico, quien le propinó un rompimiento en el séptimo game e igualó el encuentro con un 6-4.

El hispano quebró de entrada en la tercera manga. "Ale" acusó de inmediato el golpe y aunque no se dio por vencido e intentó emparejar el trámite, Jódar estaba inspirado y selló su triunfo con otro 6-4 para terminar con las esperanzas del nacional, quien quedó con el consuelo de haber trepado hasta el 26° lugar en el ranking en vivo.

Alejandro Tabilo tendrá que dar vuelta la página lo antes posible ya que durante la próxima semana debutará en el Masters 1.000 de Montreal, certamen donde accedió directamente a la segunda ronda por su condición de 25° sembrado.

PURANOTICIA