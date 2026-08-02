Bryan Cortés mantiene su arco en cero en triunfo de Argentinos Juniors

Bryan Cortés se ha afianzado desde el segundo semestre del año pasado en el arco de Argentinos Juniors.vEl portero chileno no sólo es titular en las “Bichitos Colorados” sino que también prenda de garantía.

Y lo esta reafirmando en el inicio de la nueva temporada del fútbol argentino.

El sábado, Cortés fue de nuevo buena figura de su equipo en la victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano por 1-0 como visita en Córdoba, duelo válido por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Argentina.

El único gol del partido fue de Francisco Álvarez (45’).

Con este resultado, el elenco de Cortés llegó a los nueve puntos y es líder del Grupo B con campaña perfecta.

En otro partido de la jornada, el mediocampista nacional César Pérez fue titular y jugó los 90 minutos en la caída por 3-0 de Defensa y Justicia ante Estudiantes como visitante.

El elenco del chileno es cuarto en el Grupo A con cuatro unidades.

PURANOTICIA