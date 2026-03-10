Golpe duro para Víctor Dávila: rotura de ligamento lo deja hasta 11 meses fuera en América

Víctor Dávila sufrió la semana pasada una dura lesión en México. En el duelo del América frente al Juárez por la liga MX, el delantero chileno intentó controlar el balón, pero la pierna se trabó en el césped y le provocó una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Debido a esto, el atacante de las Águilas tuvo que someterse a una operación, la cual lo tendrá un entre nueve y once meses alejado de las canchas.

Tras pasar por el quirófano en Guadalajara bajo la supervisión del doctor Rafael Ortega, el jugador nacional entregó sus primeras palabras.

"Nuevamente quisiera agradecer a todos por la preocupación que han tenido y a cada palabra de ánimo. Gracias a Dios salió todo perfecto (...) Gozoso y feliz de enfrentar este nuevo proceso", expresó el iquiqueño.

La grave lesión llega en un momento clave para Dávila, debido a que su vínculo con el América finaliza en junio del próximo año, por lo que tendrá un gran desafío en su proceso de recuperación.

