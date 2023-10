Rafael Olarra le respondió a Claudio Bravo tras "ninguneo" en X: "Me da pena"

Toda una polémica se está generando entre Rafael Olarra, ex futbolista y actual comentarista; y Claudio Bravo. Esto, luego que el otrora zaguero criticó duramente al experimentado portero del Betis de España por privilegiar sus vacaciones antes de participar en la gira amistosa de la Selección chilena hace algunos meses.

Frente a esto, el golero bicampeón de América con la Roja respondió en redes sociales y ninguneó al "Flaco", cuando aprovechó una pregunta de un usuario de X.

"¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Sí, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?", fue el comentario del usuario.

En tanto, el arquero sorprendió y sostuvo de manera irónica: "335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto".

Pero Olarra no se quedó de brazos cruzados y respondió en ESPN: "Yo con Claudio no soy cercano. Coincidimos en varias cosas: jugamos clásicos en contra, coincidimos en selecciones, tuve el privilegio de ser capitán en una selección en la que él estaba. En base a eso, claramente mi compromiso con la Selección era al 100%. Cuando la Roja me llamaba, yo siempre estaba. Yo no estoy criticando el compromiso de Claudio, yo sólo dije que uno siempre debe estar para la selección".

"Me da pena sí lo de Claudio, eso de contarme los minutos que hay que tener minutos para opinar. El fútbol es para todos, yo sólo defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la facultad de elegir. Yo me lesioné grave llegando a la Liga española, estuve cinco meses fuera. Por mí llegó Pablo Contreras para suplir. Me hubiese encantado jugar más. Me recuperé tarde, luego el equipo ya estaba armado, quise volver a Chile y no pude. Tuve la suerte de jugar en una liga maravillosa, soy agradecido", añadió.

Por último, sostuvo que "admiro mucho lo que hizo Claudio y hasta lo quiero mucho, porque es un grandísimo jugador. Yo le quiero quitar importancia a esto. Quiero decirle a Claudio que lo felicito, pero aquí esta la Selección. Para mí, cantar el himno nacional era un sueño. Ojalá que pueda volver, pero son decisiones que hay que respetar".

