Rafael Jódar se desvanece durante un entrenamiento a dos días de enfrentar a Chile por Copa Davis

Cuando faltan dos días para el inicio de la serie de Copa Davis entre Chile y España, que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, se encendieron las alarmas en el equipo europeo.

Esto, luego de que Rafael Jódar (14° del ranking ATP), primera raqueta española y una de las figuras de la temporada 2026, abandonara el entrenamiento matutino de este miércoles tras presentar malestares.

Según publicó El Mercurio, testigos aseguraron que el tenista de 19 años "se desvaneció" durante la práctica, por lo que no volvió a entrenar en el turno vespertino.

"Ha tenido algún malestar en el estómago, un pinchazo, algo que comió debió sentarle mal", confirmó posteriormente el equipo español, de acuerdo con el citado medio.

A esta situación se suma lo ocurrido el martes, cuando Jódar ya había manifestado cierta incomodidad durante la preparación. En esa oportunidad, le comentó a su padre: "No siento la pelota, no estoy cómodo".

De esta manera, la presencia del madrileño en la serie ante Chile permanece en incertidumbre, a la espera de que este jueves se realice el sorteo, instancia en la que el capitán español, David Ferrer, deberá confirmar si lo incluye como primer singlista.

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