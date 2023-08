Quinteros y su futuro en Colo-Colo: "Quiero lograr el bicampeonato, después veremos"

Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo, habló con una radio ecuatoriana para referirse a la situación del delantero paraguayo Darío Lezcano, quien busca su salida al no ser considerado por el estratego.

Pero el DT de los albos también comentó su futuro, debido a que termina contrato a final de año y su continuidad ya se está evaluando en Blanco y Negro.

En ese sentido, el adiestrador aseguró en conversación con La Redonda de Guayaquil que no se proyecta más allá del final del presente torneo.

"Quiero lograr el bicampeonato con Colo-Colo, hoy por hoy pienso sólo en el equipo. Después veremos y analizaremos con mi familia", sostuvo.

Cabe consignar que Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, expresó en su momento sobre el DT que "hemos estado conversando y le gusta Chile y Colo-Colo. Por lo menos son indicios y a nosotros nos interesa los proyectos a largo plazo y seguramente lo que queda de este próximo semestre iniciamos ese camino".

En tanto, el presidente Alfredo Stohwing dijo que "a mí me gusta siempre tener una relación de largo plazo, de manera que estamos trabajando tanto para ahora como para el futuro (…) No se ha conversado ni se ha decidido, pero la idea es no hacer cambios a menos de que sean estrictamente necesarios".

PURANOTICIA