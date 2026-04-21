Quiebre total en Sevilla: Hinchada del Betis arremete contra Manuel Pellegrini por "faltar el respeto al escudo"

El vínculo entre los simpatizantes del Betis y el equipo de trabajo comandado por el chileno Manuel Pellegrini terminó por quebrarse definitivamente. Esto ocurrió luego de la dolorosa salida en los cuartos de final de la Europa League, un duro golpe que se sumó a una negativa seguidilla de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga española.

A través de las redes sociales, la fanaticada oficial de la institución andaluza publicó un severo escrito dirigido al "Ingeniero" y a su staff. La manifestación de disgusto se dio a conocer justo en la antesala del compromiso de este martes frente al Girona, un duelo donde la escuadra verdiblanca tiene la obligación de ganar para conservar el quinto lugar de la tabla y así asegurar su retorno a la Europa League durante la próxima temporada.

El texto difundido por los seguidores arranca señalando: "A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del Benito Villamarín, ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo".

Colocando mayor presión de cara al vital cotejo de este martes, la agrupación continuó con sus descargos. "Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grades citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho", sentenciaron en el documento.

En esa misma línea, los fanáticos recalcaron el desgaste emocional que han sufrido durante este periodo: "Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota".

Para cerrar la misiva, la hinchada dejó en claro su postura frente a la actitud mostrada en la cancha. "Afición que entrega todo lo que tiene sin pedir nada a cambio, de forma incondicional, y en muchas ocasiones no se ve recompensada. Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos", concluyeron.

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