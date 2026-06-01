Independiente se desmarca de eventual interés por Javier Correa para el mercado de pases invernal

Uno de las figuras de la campaña que tiene a Colo-Colo como sólido líder de la Liga de Primera, ha sido Javier Correa.

El delantero argentino se repuso a un dubitativo comienzo en la temporada y con seis goles en los últimos partidos, ha aportado para que el "Cacique" se ubique como exclusivo puntero de la competencia.

Por eso, el atacante trasandino ya ha despertado el interés por parte de clubes extranjeros. El artillero ha sido vinculado a Alianza Lima de Perú y en los últimos días se habría sumado a ese supuesto interés nada menos que Independiente de Avellaneda.

Sin embargo, desde el "Rojo" aseguraron a radio ADN que nadie del club ha tomado contacto con el delantero del conjunto albo.

Es más, desde el equipo trasandino añadieron a la emisora que manejan otras opciones para reforzar su ofensiva y que siguen confiando en el titular paraguayo Gabriel Ávalos, quien disputará el Mundial 2026 con el combinado guaraní.

PURANOTICIA