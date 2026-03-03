Pulgar rompe el silencio tras la salida de Filipe Luís en Flamengo: “Dejó una huella imborrable”

El mediocampista nacional Erick Pulgar se volcó a sus redes sociales para enviar un sentido mensaje tras el despido del entrenador del Flamengo, Filipe Luis, quien fue cesado de sus funciones en medio de un complejo inicio de año.

Por medio de su cuenta de Instagram, el chileno partió señalando que "hay personas que pasan por nuestras vidas dejando una huella imborrable. Filipe Luís y su staff son una de ellas".

"Trabajo, respeto, humildad, lealtad. Valores de vida que dejaron en todos nosotros. Amigos, espero que tengan toda la suerte del mundo en lo que se les venga en su futuro, los quiero ídolos", añadió el seleccionado criollo.

Es importante mencionar que el antofagastino se consolidó como pieza clave Mengao desde que el ex defensa tomó las riendas del equipo en septiembre de 2024 y desde entonces, el otrora futbolista del Atlético de Madrid nunca se cansó de elogiarlo, llegando a decir que tenía nivel para jugar en el Barcelona de España o que podría jugar en cualquier selección.

A pesar de haber conquistado la última edición del Brasileirao y la Copa Libertadores, las derrotas en la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana le pusieron la lápida al proceso de Filipe Luis en el elenco carioca.

