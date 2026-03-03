Escándalo en piscina de un condominio pone contras las cuerdas a jugador de Colo-Colo

Cristian Riquelme, lateral izquierdo perteneciente a la filas de Colo Colo, se encuentra en este momento en el centro de la polémica por un bullado episodio ocurrido durante la tarde de ayer.

Según reportó The Clinic, el zaguero se encontraba en su día libre luego de no haber sido considerado para el Superclásico y en ese contexto, concurrió con algunos amigos al jardín comunitario del condominio donde vive en Alto Macul, La Florida.

Fue ahí que dos sujetos que aparentemente serían conocidos del futbolista, ingresaron desnudos a la piscina, hecho que quedó registrado en video por vecinos del complejo habitacional.

Frente a esta situación, el citado medio aseguró que la administración del edificio solicitó el contrato de arriendo del formado en Everton, por lo que tendrá que desalojar el inmueble.

Además, el jugador albo fue multado con 5 UTM, es decir, $349.445 a la fecha de hoy.

Pero eso no es todo, ya que según fuentes cercanas al condominio AltaVista 2 esta no sería la primera vez que Riquelme se ve involucrado en incivilidades, siendo sancionado por ruidos molestos.

