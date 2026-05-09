Puerto Montt venció a Magallanes y encendió la lucha por el liderato del Ascenso

Deportes Puerto Montt se hizo respetar en la Región de Los Lagos y derrotó por 2-0 Magallanes, saltando a lo más alto de la Liga de Ascenso y le dejó tarea al anterior líder, Cobreloa.

El elenco albiverde resolvió el resultado en solo un tiempo, gracias a las anotaciones de Luciano Vázquez y Byron Nieto que a la postre le significarían la victoria.

Aunque lo goles quedaron en la primera mitad, el segundo lapso fue de todo menos tranquilo y quedó marcado por las expulsiones de Kevin González (64') y Jason Flores (68') en el local, y de Javier Quiroz (68') y el portero Javier Muñoz (90+7') en la visita.

Con este resultado, los delfines subieron al primer lugar de la tabla con 22 puntos, uno arriba de Cobreloa, que este sábado enfrenta a Santiago Wanderers. La Academia, en cambio, se estancó en el séptimo puesto con quince unidades.

En el otro partido de la jornada del viernes, Rangers rescató un agónico empate a uno en calidad de forastero ante Deporte Iquique y estiró su racha sin triunfos en el certamen.

José Navarrete puso el partido cuesta arriba para los piducanoos con un autogol (68'), pero cuando se disputaban los descuentos apareció Matías Cortés para emparejar las cifras.

Esta igualdad dejó a los dragones celestes en la duodécima ubicación con once puntos, mientras que los talquinos se mantuvieron colistas con tres unidades, cuatro menos que Deportes Santa Cruz, último equipo que estaría salvando la categoría.

PURANOTICIA