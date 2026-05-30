Colo Colo quiere reafirmar su condición de puntero frente a La Serena

El estadio La Portada será el escenario donde a contar de las 15 horas, el local Deportes La Serena recibirá a Colo Colo, sólido y exclusivo líder de la Liga de Primera.

La victoria de la fecha pasada en el clásico ante Universidad Católica le permitió al Cacique llegar a treinta puntos, que a su vez le ayudó para sacarle ocho unidades de ventaja a su más cercano perseguido, Huachipato.

Pero el conjunto popular no quiere detenerse ahí y con el objetivo de aumentar su diferencia y ponerle tarea a los acereros y el resto de sus perseguidores, el técnico Fernando Ortiz alista algunos ajustes en su oncena.

La expulsión del volante Tomás Alarcón no solo traería consigo la vuelta de Arturo Vidal al mediocampo albo sino que además le permitiría a Lautaro Pastrán ser del arranque esta tarde tras su buen desempeño ante la UC.

De esta manera, el cuadro de Macul formaría con Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Vidal; Leandro Hernández, Javier Correa y Pastrán.

Por su parte, el elenco granate consiguió una importante victoria sobre Deportes Limache para llegar a 17 puntos y así alejarse a seis de la zona de descenso, entregándole un tanque de oxígeno al entrenador Felipe Gutiérrez en un momento donde las críticas arreciaban.

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