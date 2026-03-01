Puerto Montt vence a Antofagasta y alcanza la cima del Ascenso

Deportes Puerto Montt continúa con su gran inicio de temporada y derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, resultado que le permitió alcanzar la cima de la Liga de Ascenso junto a Deportes Recoleta.

El conjunto sureño abrió la cuenta a los 42 minutos, cuando Gabriel Castillo aprovechó un despeje a medias de la defensa local y marcó con un potente remate que sorprendió al arquero.

Antofagasta reaccionó en el inicio del segundo tiempo y logró la igualdad a los 49 minutos gracias al venezolano Brayan Hurtado, quien definió con un zurdazo tras habilitación de José Bandez.

Sin embargo, la respuesta de los visitantes fue inmediata y Jason Flores aplicó la ley del ex con un cabezazo a puerta vacía que selló el triunfo para los Hijos del Temporal.

Con esta victoria, Puerto Montt sumó seis puntos en dos fechas y alcanzó a Recoleta en el liderato, consolidando su condición de revelación del torneo.

En contraste, Deportes Antofagasta se estancó en el quinto lugar con tres unidades, perdiendo terreno en la lucha por los primeros puestos.

En la próxima jornada, los nortinos visitarán a Unión San Felipe, mientras Puerto Montt enfrentará a su colíder en un duelo clave por la punta del campeonato.

