Despertó Everton: Goleó a la U de Concepción por tres a cero y obtiene sus primeros puntos

Everton puso fin a una racha de 112 días sin triunfos tras golear por 3-0 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, resultado que marcó su primera victoria en el inicio de la temporada.

El cuadro viñamarino llegaba golpeado por cuatro derrotas consecutivas y una prolongada sequía goleadora, situación que derivó en la salida del técnico Javier Torrente y el inicio de un nuevo ciclo.

El efecto del cambio de mando fue inmediato, ya que Alan Medina abrió la cuenta a los 9 minutos tras interceptar un pase defensivo, eludir al portero y marcar el 1-0.

El propio delantero uruguayo amplió la ventaja a los 15 minutos con un certero remate tras centro rasante, firmando un doblete que golpeó tempranamente al Campanil.

Pese a los intentos de reacción del conjunto penquista, Everton se mostró sólido en defensa, con Ignacio González respondiendo ante las llegadas de Waterman y compañía.

En el segundo tiempo, Lucas Soto selló la goleada a los 57 minutos con un remate cruzado, mientras la expulsión de Cecilio Waterman a los 72 dejó a los locales sin opciones de remontada.

Con este resultado, Everton sumó sus primeros tres puntos y quedó a un punto de salir de la zona de descenso, mientras Universidad de Concepción se mantuvo en la medianía de la tabla.

El conjunto oro y cielo recibirá a Deportes Limache en la próxima fecha, con la misión de confirmar su repunte, mientras la UDEC visitará a Universidad de Chile buscando recuperar terreno.

