Alexis Sánchez anota y amarga al Betis de Pellegrini en el derby sevillano

El derby entre Real Betis y Sevilla terminó 2-2, en un partido cargado de emociones que cambió radicalmente entre el primer y segundo tiempo.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini dominó la primera mitad, reflejando su superioridad con dos golazos que parecían encaminar una victoria segura.

El primero llegó a los 15 minutos con una espectacular chilena de Antony, mientras que Álvaro Fidalgo amplió la ventaja a los 37’ tras un preciso pase filtrado de Abde.

En el complemento, Sevilla reaccionó con cambios tácticos y aprovechó el desgaste físico del Betis, lo que permitió equilibrar el desarrollo del juego.

La remontada comenzó con Alexis Sánchez, quien marcó de palomita a los 61 minutos, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro.

El chileno dejó la cancha a los 70’, pero su impacto fue clave, ya que Isaac Romero anotó el empate a los 84’, sellando la igualdad definitiva.

Con este resultado, Real Betis se mantiene quinto con 43 puntos, en zona europea, mientras Sevilla queda 11° con 30 unidades, alejándose del peligro del descenso.

PURANOTICIA