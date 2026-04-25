Puerto Montt defiende el liderato del Ascenso en su visita a Curicó

Compartiendo la cima de la Liga de Ascenso, se encuentran actualmente Puerto Montt y Recoleta, ambos con 16 puntos. La disputa por el primer lugar es estrecha, considerando que muy de cerca los acechan Cobreloa y Santiago Wanderers, escuadras que acumulan 15 unidades cada una y amenazan con arrebatarles la posición de privilegio.

Bajo este escenario de alta presión, el elenco sureño tiene la obligación imperiosa de conseguir una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla. Este crucial desafío se llevará a cabo este sábado a las 20 horas en el estadio La Granja, recinto donde se enfrentarán a Curicó, equipo que registra 7 positivos.

Además de este duelo estelar, la jornada nueve del torneo de Ascenso programada para hoy incluye la disputa de otros tres encuentros.

La acción comenzará pasado el mediodía del sábado, específicamente a las 12.30 horas, con dos choques desarrollándose en simultáneo. Por un lado, el césped del Luis Valenzuela Hermosilla albergará el cruce donde Deportes Copiapó (9) se medirá ante San Marcos de Arica (14). Paralelamente, en la zona de Aconcagua, animarán su respectivo partido los conjuntos de Unión San Felipe (9) y Magallanes (12).

Finalmente, cerrando la cartelera y en el mismo horario del partido de los líderes (20 horas), el estadio Germán Becker será el escenario donde Temuco (10) jugará su pleito frente al actual colista del certamen, Rangers, que apenas suma 2 puntos.

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