Programación; Clásico universitario será el plato fuerte después del receso en el Campeonato Nacional

Debido a la nueva fecha por las Clasificatorias para el Mundial 2026 y la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el Campeonato Nacional entró en un nuevo receso y la acción volverá recién a comienzos de noviembre, con el desarrollo de la 27° fecha.

Y la ANFP ya dio a conocer la programación de la reanudación del certamen, donde destacan varios partidos, especialmente el clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Todo arrancará el miércoles 8, con el cotejo entre Unión Española y O'Higgins a las 20:30 en Santa Laura.

En tanto, el sábado la UC recibirá a la U a las 15:00 horas en el reducto de Plaza Chacabuco, mientras que ese mismo día jugará el líder Cobresal ante Audax Italiano, a las 18:30 en El Cobre de El Salvador.

Por su lado, el domingo Colo Colo verá acción cuando enfrente a Unión La Calera a las 17:30 en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la 27° fecha del Campeonato Nacional:

MiÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE

20:30 horas, Unión Española vs. O’Higgins, estadio Santa Laura.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE

15:00 horas, Universidad Católica vs. Universidad de Chile, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Cobresal vs. Audax Italiano, estadio El Cobre.

21:00 horas, Ñublense vs. Palestino, estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE

12:30 horas, Magallanes vs. Huachipato, estadio Municipal San Bernardo.

15:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.

17:30 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.

20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó, estadio Francisco Sánchez Rumoroso

