“Profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico”: La denuncia contra la campeona del mundo Maria José Maillard que la tienen suspendida

María José Mailliard, deportista chilena y campeona mundial de canotaje, fue sancionada por seis meses por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, tras darse a conocer graves acusaciones que la sindicarían como autora de episodios de maltrato, abuso y discriminación.

Según "El Deportivo" de La Tercera, la denuncia fue realizada por la propia Federación de Canotaje, que es presidida por Álvaro Torres, quien alguna vez fuera pareja de la atleta.

En el fallo del caso, se describen los polémicos episodios que habrían sido protagonizados por la deportista. Uno de ellos, fue relatado por Ysumy Orellana, profesora de Educación Física y asesora técnica de canotaje.

"Indica que en diciembre de 2020 la deportista Maillard realizaba hostigamiento a su persona, colocándola en contra del entrenador, lo que provocó su salida del CEO Curauma por salud mental. Señala que la denunciada la trató de negra, chica, que no le ganaba a nadie, y que no sirve, indica que ello minimizaba a las personas y que la soberbia es el origen del comportamiento de María José", precisa el escrito.

En el texto también se lee que "todos los días había un sobrenombre o burla. Manifiesta que utilizó contra ella palabras como flaite, que no tenía plata y que no servía para nada, agrega que desde 2019 nunca tuvo más contacto con la denunciada, y que los hechos datan de 2018".

Fabiola Zamorano, también deportista, apuntó también a Karen Roco, excompañera de Mailliard. Aseguró que ella junto a Goviana Reyes fueron víctimas de "maltrato psicológico, faltas de respeto, sobrenombres, motivo de risas y burlas, la molestaban antes de la competencia; que le decían ‘gordas’, ‘asquerosas’, ‘mírate, das asco’, ‘mírate las piernas’".

Mailliard también habría tenido problemas con su head coach, Evidio González. Roco, quien declaró en calidad de testigo, "indica que salía en lancha con entrenador Evidio y Raúl (novio de María José), él la corregía y ella se molestaba. Se refiere a la relación de la denunciada con su entrenador, indica que María José peleaba mucho con éste, todos los días y señala la existencia de discusiones y gritos".

"El entrenador Evidio (González) echaba a María José del entrenamiento al hotel, en particular cuando ella se excedió con él. Ella le dijo ‘profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico’. Ahí fue cuando el entrenador la mandó al hotel, ella no le hizo caso", detalló sobre un episodio con el entrenador.

La sindicada como la autora de estos episodios, según el fallo, "señala estar sorprendida por su denuncia, pues la considera su amiga, indica que Karen le pidió disculpas por todos los hechos, y que nada de lo que ella dijo es verdad y ella también lo sabe".

