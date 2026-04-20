"Probaron con nosotros": Gustavo Huerta explota contra el VAR remoto tras derrota de Cobresal

A solo tres puntos de la zona de descenso se encuentra actualmente Cobresal, escuadra que sigue sin encontrar el rumbo en el Campeonato Nacional 2026. La reciente derrota por 3-2 frente a O'Higgins, disputada en el césped del estadio El Cobre de El Salvador, agudizó el mal momento del elenco minero, estancándolo en la parte baja de la tabla de posiciones.

Más allá del resultado, el compromiso quedó envuelto en la controversia debido al debut del nuevo VAR remoto que estrenó la ANFP. Esta inédita tecnología, que cuenta con la ayuda de la Inteligencia Artificial, permitió que los jueces operaran el sistema directamente desde Santiago. La tensión estalló cuando el tercer tanto de los celestes fue validado tras la intervención del sistema, revirtiendo el cobro inicial que había sancionado un fuera de juego.

Frente a este escenario, Gustavo Huerta, técnico del conjunto nortino, manifestó todo su disgusto. El entrenador criticó duramente la herramienta tecnológica operada a distancia, al reconocer abiertamente que se sintió perjudicado por la resolución arbitral.

Para argumentar su postura, el adiestrador detalló la situación y señaló: "El partido no tuvo VAR en El Salvador mismo, están en Santiago porque están probando un sistema nuevo para que no vengan, disminuir costos me imagino. El gol del 3-2 revisando las imágenes estaba fuera de juego".

Finalmente, el estratego profundizó en su reclamo tras analizar la jugada en la interna del plantel. "Vemos las imágenes en el camarín y se ve totalmente fuera de juego, entonces probaron con nosotros. Nos sentimos perjudicados por el tercer gol independiente de las facilidades que dimos. Revisando las imágenes, el jugador estaba fuera de juego claramente", sentenció.

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