Presidente del Sifup por polémica de los 6 extranjeros: "No quiero que el fútbol chileno sea la Liga MX 3.0"

Este martes, la asamblea de capitanes convocada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), aprobó el paro de la actividad a propósito de la polémica suscitada por la norma que permitirá la presencia de seis extranjeros en cancha en el Campeonato Nacional.

Sobre esto se refirió el presidente del organismo, Gamadiel García, quien detalló algunos pormenores de la votación, reiterando sus reparos ante la discutida regla que tiene en jaque al balompié criollo.

"No entiendo que cuando votas por algo con lo que no tienes ningún argumento e insistes en eso. No estoy entendiendo qué es lo que quiere el Consejo de Presidentes. Deberíamos llegar a un acuerdo nacional para que velemos para tener un mejor torneo, mejores selecciones y mejores divisiones inferiores", planteó en diálogo con radio ADN.

Respecto a los jugadores que votaron en contra, el exvolante indicó que "la argumentación era que se habían preparado para jugar, pero eso es inválido cuando ves que tu nivel futbolístico no tiene que ver con tener un mejor contrato la próxima temporada y eso es lo que me preocupa".

En la misma línea, añadió que "he visto dirigentes ya en cuatro o cinco equipos distintos y que mantienen vínculos con las instituciones anteriores. Cada vez está más complejo para el jugador que no tiene representante encontrar club".

Por otra parte, el formado en Universidad de Chile remarcó que "si aceptábamos seis extranjeros, te aseguro que el próximo año votábamos por la libertad. Tenemos que velar por lo que queremos para el desarrollo del fútbol. No quiero que nuestra liga sea la Liga MX 3.0, con libertad de jugadores y sin descenso".

Finalmente, García aclaró que "no estamos en contra de los extranjeros, sino de la cantidad y de la calidad de los que llegan. Hay jugadores extranjeros que llegan después de sufrir una rotura de ligamento cruzado. Esto es mucho más relevante que del sexto extranjero, sino es ver lo que queremos para los próximos 10, 20 años de nuestro fútbol. Si no nos ponemos de acuerdo, todos los años vamos a tener una pelea distinta".

