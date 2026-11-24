En Santiago Wanderers salieron a desmentir al ahora exentrenador de la serie Sub-20 del club, Felipe Salinas, quien hace unos días comunicó que no continuaría en la institución acusando que no recibió ofertas de renovación.

Sin embargo, el presidente del cuadro porteño, Luis Sánchez, contó una versión completamente diferente en entrevista con El Mercurio de Valparaíso y afirmó que querían que siguiera el director técnico, artífice del título de la Copa Libertadores sub-20 y del subcampeonato de la Copa Intercontinental tras perder con Real Madrid.

El mandamás contó que "hace dos semanas hablé con Felipe y le pregunté si tenía alguna oferta de otro lado para ver si podíamos contar con él de cara al próximo año, y me dijo que no tenía nada".

"Ahí avanzamos con el proceso que se hace siempre a finales de temporada, que es firmar finiquito para posteriormente hacer una evaluación y después realizar el reintegro en enero si es que se está considerado en el proyecto del año siguiente", complementó.

Asimismo, el dirigente del "Decano" sostuvo que el estratego "finalizó su año hace dos semanas y terminó penúltimo en su división. Yo le pregunté si tenía una oferta; nosotros queríamos contar con Felipe, pero él ya nos cerró las puertas públicamente".

Para finalizar, Sánchez subrayó que "cuando uno lee declaraciones como las que él emitió, piensa que debe tener alguna oferta y quiso salir bien parado. Fue un granito más en esta obtención de la Copa Libertadores".

PURANOTICIA