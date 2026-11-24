La Selección chilena femenina cerrará su calendario de este 2026 con dos exigentes amistosos en Europa, donde se medirá ante España y la selección Sub 23 de Estados Unidos, en una instancia que permitirá al equipo nacional sumar experiencia frente a rivales de alto nivel.

Antes de emprender rumbo al Viejo Continente, el técnico de La Roja, Luis Mena, abordó su futuro al mando del combinado nacional, considerando el próximo proceso de separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, además de las eventuales evaluaciones a su trabajo.

"Estoy muy tranquilo. Nosotros sabemos que estamos sujetos a los resultados y, obviamente, a las evaluaciones. Yo me quedo tranquilo con que el trabajo que hemos realizado lo hemos hecho con todo el cariño y el profesionalismo del mundo. Hemos tratado de hacer una selección competitiva, con un recambio que nos permita también pensar en cosas positivas más adelante", expresó el DT.

En esa misma línea, el entrenador destacó la importancia de fortalecer el trabajo con las futbolistas más jóvenes y potenciar las divisiones menores del fútbol nacional. "Hay jugadoras muy jóvenes, hay jugadoras que hay que trabajar y, sobre todo, en mi rol de jefe técnico, también tratar de inculcar mucho el trabajo en las divisiones menores, tener una metodología que nos permita de a poco hacer este cambio para nuestro fútbol femenino y poder llegar a lograr cosas importantes", añadió.

Asimismo, Mena reconoció que los resultados de este proceso deberán ser evaluados a largo plazo, aunque manifestó su optimismo por el desarrollo de las nuevas generaciones. "Sabemos que no es de un día para otro, sabemos que es un trabajo a largo plazo. Después vendrán las evaluaciones y obviamente que estamos todos sujetos a eso, pero estoy con mucha tranquilidad y mucho optimismo, sobre todo por nuestras jugadoras jóvenes, que vienen escalando de muy buena manera y que están haciendo un recambio que, a la larga, nos sirve muchísimo para enfrentar los desafíos que vienen más adelante".

Respecto al amistoso frente a España, actual campeona del mundo, el estratega valoró la posibilidad de enfrentar a una selección de primer nivel y destacó el aprendizaje que significará para las futbolistas chilenas. "La idea era ya empezar a jugar con equipos de nivel. Sabemos lo que es España, la selección campeona del mundo. Me alegro mucho de que nuestras jugadoras puedan tener esa experiencia de enfrentarse a futbolistas que tienen un nivel altísimo, que están nominadas al Balón de Oro o que han sido ganadoras del Balón de Oro. Entonces, creo que esa es una oportunidad única para nuestra selección y sobre todo para nuestras jugadoras jóvenes, que van a tener la dicha de poder jugar ante la selección campeona del mundo".

Finalmente, el entrenador manifestó su confianza de cara a los compromisos en Europa y aseguró que estos encuentros permitirán identificar los aspectos que debe mejorar el equipo nacional para seguir creciendo. "Creo que hay que prepararnos de la mejor manera. Tenemos mucha confianza y seguramente va a ser una experiencia maravillosa. Lo he conversado con ellas, hemos estado en constante comunicación y están muy alegres, muy emocionadas también de poder enfrentar a este tipo de rivales que, a la larga, nos van a ayudar a crecer, a saber en qué situación estamos y en qué momento está nuestro fútbol femenino; dónde vamos a tener que hincar el diente y dónde también vamos a tener que trabajar para poder hacer una selección competitiva", sentenció Mena.

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