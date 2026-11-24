Después de debutar con un triunfo ante Argelia en el Mundial Sub-17 de Qatar, la Selección chilena buscaba sellar este martes su clasificación a los dieciseisavos de final de la cita planetaria. Sin embargo, no pudo hacerlo y ahora puso en riesgo su avance.

Es que la Roja que dirige Ariel Leporatti cayó sorpresivamente por 2-1 frente a República Dominicana, combinado que reemplazó a último momento a Estados Unidos, por lo que se tendrá que jugar la vida el viernes ante Montenegro.

El elenco criollo tuvo una inmejorable ocasión para abrir la cuenta y cambiar el trámite del partido, cuando a los 19' se sancionó un penal a favor por una falta del portero en el área, ratificada tras revisión en el VAR, pero el meta Aidan Betances le contuvo el tiro a Amaro Riveros.

Eso lo pagó caro la escuadra nacional, porque a pesar de estar dominando las acciones, a los 34' los dominicanos se pusieron en ventaja con un gran remate de primera y desde fuera del área de Daniel Fernández.

En tanto, sobre el final de la primera fracción, a los 45', la Roja recibió un mazazo con la segunda diana rival, cuando Gabriel Florentino se metió en el área y sacó un zurdazo cruzado para batir a Vicente Villegas.

En el complemento, Chile buscó el descuento, el cual llegó a los 72', cuando el golero dio un rebote a un tiro penal ejecutado esta vez por Bayron Barrera y Amaro Pérez estuvo atento para capturar el rebote. Y a los 82' parecía que rescataba una igualdad de Pérez, aunque la acción fue anulada porque su asistidor, Felipe Raipán, estaba en posición de adelanto.

Al final, a la Selección no le alcanzó y selló una derrota en su segundo partido para quedar parcialmente en el tercer lugar del Grupo J, con tres puntos y a uno de los caribeños y Montenegro, que al cierre de esta nota le ganaba por 1-0 a Argelia.

Con ese panorama, el elenco de Leporatti tendrá que ir por la clasificación en la última jornada de la fase grupal, cuando enfrente este viernes 27 de novimebre a Montenegro a las 12:00 horas de nuestro país.

(Imagen: @LaRoja)

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