Presidente de S. Wanderers asegura que "hay hartos interesados" en Lucas Cepeda: "La decisión será del jugador"

La victoria por 4-2 que consiguió la Selección chilena ante Venezuela en el estadio Nacional tuvo como figura excluyente al delantero Lucas Cepeda, quien aportó con un doblete y una asistencia para darle el triunfo a la Roja.

A raíz de su gran actuación, que se suma a la destacada temporada que tuvo con Colo-Colo, los rumores sobre una posible venta del atacante comenzaron a reflotar en el ambiente y despertaron la atención de otro involucrado en la transacción.

Hablamos de Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, conjunto que posee el 50% de la ficha del seleccionado criollo.

"Somos dueños del 50 por ciento de su pase, por algo lo hicimos así. El tiene su representante (Fernando Felicevich), nosotros tenemos parte del pase por una cantidad importante de años, pero el representante va a tener que definir esa situación", detalló el timonel del "Decano" en diálogo con radio Cooperativa.

En la misma línea, el dirigente subrayó que "será decisión de él mismo (Cepeda). Yo sé que hay hartos interesados, pero la decisión será del jugador, no lo pueden obligar a jugar donde no quiera".

Por último, el ex presidente de la ANFP aseguró que la cotización por el futbolista subió, puntualizando que "el valor va a depender de lo que exigen los que lo representan, ellos hacen el negocio. Obviamente si me dicen un valor muy bajo, diremos que no, debe haber una comunicación entre las tres partes (...) no vamos a perjudicar al jugador".

