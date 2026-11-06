Presidente de Ñublense no quiere ver a Colo-Colo campeón en Chillán: "Tenemos que hacer lo imposible para que no suceda"

Ya a mitad de semana, el técnico de Ñublense, Vicente Núñez, había manifestado su deseo de no ser parte de una eventual celebración de título de Colo-Colo en el estadio Nelson Oyarzún, pues el "Cacique" necesita un triunfo para consagrarse campeón de la Liga de Primera.

Y ahora fue el presidente de los "Diablos Rojos", Sergio Gioino, quien se sumó a la postura del entrenador de no querer ver al cuadro albo festejar en su cara.

"Me imagino que el estadio va a estar bonito y se verá lleno, así que será muy motivacional para los dos, porque uno pelea por un título, pero nosotros también necesitamos resultados para seguir peleando e intentar clasificar a copas internacionales", expresó el exdelantero de Universidad de Chile en conversación con el sitio Redgol.

"Por ningún motivo quiero que salgan campeón en nuestra cara. Entiendo el objetivo que tiene Colo-Colo en este caso, pero tenemos que hacer lo imposible para que eso no suceda en nuestra cancha", añadió.

Por último, Gioino, agregó que "además, mi equipo se está jugando otra cosa y tiene obligaciones. Nuestro plantel lo sabe y tenemos la obligación de pelear hasta el último partido para intentar clasificar a una copa".

(Imagen: San Carlos Online)

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