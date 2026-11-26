En vísperas del partido ante Huachipato por la penúltima fecha de la Liga de Primera, el director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se cansó de las especulaciones de las últimas semanas y admitió que tuvo un entrevero con Gary Medel, quien no ha sido convocado desde entonces.

"Con Gary, no tengo nada que decir, tuvimos una discusión en su momento y ahora no está siendo convocado", afirmó en rueda de prensa el entrenador, quien anteriormente había optado por bajarle el perfil al tema.

Con respecto a su futuro en el club, el adiestrador argentino afirmó que "estoy acá por el partido de Huachipato, no hay ningún cambio drástico (sobre su continuidad) y estamos trabajando como nos corresponde, dando lo mejor y tratando de dejar a Católica en la Copa Libertadores. Lo que pase de acá a que termine el torneo, sinceramente, no sé".

Así y todo, vaticinando una posible salida, el DT indicó que "se termina un contrato. En el medio, como agregado, cambió el presidente y gerente deportivo. Cuando hay ese tipo de cambios, hasta es lógico que se modifiquen las cosas técnicas. No lo vería para nada extraño (no seguir), sobre todo porque se termina el contrato, pero esas son decisiones que tiene que tomar la dirigencia".

Consultado por su balance de la temporada, el estratego señaló que "tuvimos distintos momentos como todos. Nos tocó mucho competir el primer semestre lo que no les pasó a los equipos arriba nuestro, aunque eso produjo el mejor momento del equipo no pudimos mantenerlo, afrontamos un montón de situaciones adversas y llegamos a fin de año, que no tuvimos descanso, se nos complicó".

"Se juntaron un montón de situaciones y en el medio definiciones importantes del equipo, no pudimos afrontar Libertadores con el equipo que le fue muy bien en fase de grupos. Competimos internacionalmente muy alto, eliminando al equipo que ganó la Sudamericana (Boca Juniors) y perdimos contra el finalista de la Libertadores (Estudiantes de La Plata", complementó Garnero.

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