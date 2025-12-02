Presidente de Ñublense hace fuerte crítica al plantel por la mala campaña: "Este grupo no dio resultado"

El presidente de Ñublense, Sergio Gioino, golpeó la mesa luego de la derrota sufrida ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, que le significó al cuadro chillanejo sumar su noveno partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera.

Tras el cotejo, el mandamás de los "diablos rojos" planteó que "nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado".

En la misma línea, el exfutbolista descartó sentirse conforme con el hecho de haber asegurado la permanencia. "¿Salvarse del descenso? Jamás ha estado en mente desde que estoy en el club. Es el primer año en el que no clasificamos a algo. Entonces, decir que nos salvamos del descenso es como dar pena a estas alturas del campeonato", remarcó.

El dirigente lanzó dardos al plantel, acusando que "no le hacemos un gol a nadie, tenemos la delantera menos efectiva del campeonato, por eso estamos donde estamos, por eso nos cuesta ganar y no avanzamos, lamentablemente".

Por último, Gioino reconoció que Ronald Fuentes podría estar viviendo sus últimas semanas como entrenador del club. "Es un tema que hay que evaluar. Son 9 partidos sin ganar, es muy difícil", cerró.

PURANOTICIA