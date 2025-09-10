Presidente de la U arremete contra la ANFP por Supercopa ante Colo-Colo: “Vamos a dar un triste espectáculo”

Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, alzó la voz nuevamente y volvió a arremeter en contra de la programación de la Supercopa ante Colo-Colo, duelo pactado para este domingo a las 15 horas, cuatro días antes del choque de los azules por Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Luego del empate entre la Selección chilena y Uruguay por Clasificatorias, donde se le vio en un tenso cara a cara con un funcionario de la ANFP, el mandamás del cuadro laico criticó entre otras cosas el escaso respaldo que sienten desde Quilín para su llave con el combinado íntimo.

"La Federación Peruana de Fútbol le suspendió el partido a Alianza Lima, eso es apoyar y eso es lo que yo, humildemente, hubiese esperado de la ANFP. No entiendo cuál es el afán de jugar la Supercopa el día domingo", acusó el dirigente.

Además, el timonel de los universitarios aseguró que "vamos a dar un triste espectáculo", apuntando al filtro utilizado para la venta de tickets. "Se inventó una fórmula para que vaya un público extraño, entiendo que hay menos de 1.000 entradas vendidas. Una Supercopa tan bonita, entre los dos equipos de mayor convocatoria en Chile, merece ser jugada con una mejor planificación y con otro público", subrayó.

Por último, Clark remarcó que "para este domingo nos habían programado un partido contra Deportes La Serena por el torneo local. Entonces, también es un poco pichanga pasarse el campeonato por buena parte. Y después nos preguntamos por qué el campeonato está desvalorizado, si no cuidamos nuestro producto".

