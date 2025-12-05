Presidente de Deportes Concepción por Primera División: "Esto no estaba en nuestros planes, hicimos un plantel para Segunda"

Deportes Concepción está cerca de regresar a la Primera División del fútbol chileno, pues el cuadro lila está disputando ante Cobreloa la final de la liguilla de ascenso en la Primera B, cuya llave está en suspenso tras el empate en la ida en Collao.

El presidente del conjunto penquista, Diego Livingstone, admitió que este escenario estaba totalmente fuera de sus planes, debido a que se encuentra en la B al ocupar el lugar de Melipilla, que pese a ser campeón de la Segunda División en 2024, no pudo ascender por líos contractuales.

"Tengamos en cuenta que lo que está pasando hoy día no estaba en nuestros planes. Nos enteramos recién en febrero que estaríamos en la Primera B; hicimos un plantel que en un 70% está diseñado para ganar la Segunda División y, con el otro 30%, trajimos unas fichas importantes. Con eso estamos en Primera B", reconoció el timonel en conversación con radio ADN.

En la misma línea, añadió: "Para nosotros es mucho más de lo esperado y, si no ascendemos ahora, seguiremos trabajando para ascender el próximo año. Los objetivos y las metas ya están trazados".

Por último, Livingstone manifestó su felicidad por el marco de público en el estadio Ester Roa durante la ida de la final de la liguilla: "Es un orgullo ver a toda la hinchada llegando de buena forma al estadio, llenándolo con más de 29.000 personas. Fue todo tranquilo, desde la llegada, hasta la salida. Hubo un pequeño incidente con las esquirlas de una bengala, pero todo el resto perfecto".

PURANOTICIA