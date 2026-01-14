Presidente de D. Limache revela que "de aquí al viernes" se definirá el futuro de Daniel "Popín" Castro

El presidente de Deportes Limache, Cesar Villegas, golpeó la mesa y envió un ultimátum a los equipos interesados en Daniel Castro, quien ha sido vinculado a Colo-Colo y al fútbol argentino.

En conversación con Bolavip, el mandamás del cuadro rojinegro aseguró que "por el momento" no han recibido ofertas formales por "Popín" y que "si no hemos cerrado nada, sigue con nosotros".

Por último, el timonel del "Tomate Mecánico" envió una potente advertencia sobre el futuro del atacante, puntualizando que "de aquí al viernes vamos a ver si es Colo-Colo, Argentina o si es Limache".

Cabe señalar que en 2025, el jugador de 31 años fue la gran figura del conjunto "cervecero", aportando con 17 goles y tres asistencias en un equipo que no solo logró mantener la categoría, sino que además fue subcampeón de Copa Chile y disputará la Supercopa 2026.

