Ad portas de que se dispute la penúltima fecha de la Liga de Primera, el fútbol chileno vuelve a mirar hacia afuera de la cancha por el aviso de un "escritoriazo" que podría remecer la tabla de posiciones.

De acuerdo con La Tercera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recibió dos denuncias anónimas en contra de Deportes Limache y Cobresal, por presuntas irregularidades en temas contractuales y económicos con sus jugadores, motivo por el cual el oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, ya solicitó información a ambas instituciones.

En el caso del cuadro "tomatero", la acusación apunta al finiquito que se le canceló al volante César Pinares cuando dejó el club en abril pasado, momento en que recibió 150 millones de pesos, un monto que superaría las obligaciones contractuales de los rojinegros con el mediocampista.

Al respecto, la demanda solicita que el Tribunal de Disciplina analice el caso como una posible infracción al artículo 10.1, inciso g), del Reglamento General, el cual castiga con el descenso la presentación de documentación adulterada y con la desafiliación si dichos papeles resultaran ser falsos.

Por su parte, al elenco nortino se le apunta por la salida de Agustín Nadruz a Sarmiento de Junín, movimiento que habría implicado una compensación de 20 mil dólares, pero aparentemente la operación habría sido registrada como una partida sin costo, pese al desembolso de la cifra antes mencionada.

"En ese sentido, la presentación cuestiona el finiquito que Cobresal habría entregado a la ANFP, registrado en cero. El documento invoca el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, que contempla el pago al futbolista de un porcentaje de la indemnización por término anticipado del contrato", puntualizaron en la publicación.

Es importante señalar que actualmente Deportes Limache marcha en el quinto lugar de la tabla con cuarenta puntos, mientras que Cobresal es 14° con 30 unidades, tres por arriba de la zona de descenso donde se encuentran Unión La Calera (27) y Universidad de Concepción (26), conjuntos que podrían verse beneficiados de una eventual sanción en contra de "cerveceros" y "legionarios".

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