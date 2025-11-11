Presidente Boric recibió al Team Para Chile tras histórica participación en Juegos Parapanamericanos Juveniles

El Presidente Gabriel Boric recibió este martes en La Moneda al Team Chile que participó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles celebrados en nuestro país, donde la delegación criolla quedó en cuarto lugar tras conquistar 89 medallas, 25 de ellas de oro.

El Mandatario partió señalando a los representantes nacionales que "quiero transmitirles con mucho cariño, con respeto, la admiración que generan en el país entero. Ustedes son un orgullo para todo Chile, de verdad. Y son un orgullo para Chile que no solo pasa por estos momentos de premiaciones, sino que además se transforman en un ejemplo".

"Creemos que el deporte es prioritario, no solamente por la alegría que genera, sino porque genera una sociedad más cohesionada. Es una inversión también en salud física, es una inversión en salud mental, que es tremendamente importante y de la que a veces se habla poco", sumó.

Asimismo, el Jefe de Estado defendió la inversión en infraestructura en deportes, puntualizando que "algunos dicen de manera muy frívola que invertir en deporte, en cultura, en ciencia, es secundario y lo toman como un vagón de cola. Nosotros creemos que el deporte es prioritario, no solamente por la alegría que genera, sino porque genera una sociedad más cohesionada".

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico, Sebastián Villavicencio, destacó que "la primera vez que nos recibió fue con Santiago 2023, donde obtuvimos 31 medallas, récord histórico; la segunda vez, nos recibió cuando llegamos de París, de los Juegos Paralímpicos, con seis medallas y con un récord histórico; y hoy nos vuelve a recibir con otra participación histórica donde batimos todos los récords con creces. Así que yo quiero agradecerle a usted (Presidente) de manera muy especial, porque gracias a su colaboración y al apoyo del Gobierno el deporte paralímpico ha podido seguir creciendo".

En tanto, la paratleta María Jesús Lara, ganadora del oro en 100, 200 y 400 metros planos, agradeció "a todos los chilenos que nos fueron a alentar, que llenaron las sedes con su alegría, sus gritos y sus banderas; y segundo, un mensaje a los jóvenes que nos escuchan: crean en ustedes. Yo cumplí un sueño gracias al entrenamiento, el trabajo y la fe en mí misma. Ustedes también pueden hacerlo".

