Presidente Boric por infarto de Patricio Toledo en estadio de la UC: "Fue espeluznante"

El Presidente Gabriel Boric calificó como "espeluznante" el desplome de Patricio Toledo (63) en la cancha del estadio Claro Arena, producto de un infarto al corazón en pleno partido de despedida de los ex capitanes de la UC Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

“Soy de la generación que recuerda al Pato Toledo jugando en los 90, dando todo por Católica, lo que pasó hoy fue espeluznante, de una incertidumbre brutal y saber que estaba bien es de una gran alegría”, señaló el mandatario, presente en el estadio, a radio ADN.

Agregó que “había 30, 40 años de fútbol en la cancha, la dirigencia poniéndose, le mandamos un abrazo gigante al Pato, mis respetos”.

Insistió en que “fue gravísimo, hablé con Juan Tagle y me dijo que estaba estable dentro de la gravedad, porque nos imaginamos lo peor, entonces fue tremendo”.

Sobre la actitud de los hinchas en el lugar, Boric dio que “fue un respeto total, había una sensación de que el fútbol puede volver a ser de la familia, ojalá sea ejemplo para los otros estadio”.

Posteriormente, en su cuenta de X, el mandatario expresó: "Al Pato Toledo y su familia, mi abrazo y mejores deseos en su recuperación. Lo ocurrido solo nos muestra una cosa: qué gran familia es la UC".

A través de un comunicado en redes sociales, el club informó que Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio y, posteriormente, fue "sometido a una angioplastia y se encuentra estable" en la clínica Universidad de Los Andes.

