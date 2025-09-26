Presidente Boric destacó el legado deportivo que dejará el Mundial sub 20 en el país: "Una fiesta así no se vive todos los días"

A un día del inicio del Mundial sub 20, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó una visita al estadio Nacional recinto que albergará los duelos de la Selección chilena en la fase de grupos, incluido su estreno de mañana ante Nueva Zelanda.

En la instancia, el Mandatario destacó el legado que la cita planetaria dejará en el país, apuntando a las remodelaciones de los estadios Elías Figueroa Brander (Valparaíso), El Teniente (Rancagua), Fiscal de Talca y el propio Nacional.

"Las instalaciones han sido mejoradas para recibir como corresponde un evento de primer nivel como este Mundial Sub 20. Nos retrotrae a la hermosa experiencia que fueron los Juegos Pananamericanos y Parapanamericanos. Chile ha demostrado que podemos ser sede de grandes eventos a nivel internacional", sostuvo la autoridad, quien estuvo acompañado por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el jefe de la Comisión de Árbitros de FIFA, Pierluigi Collina.

En la misma línea, remarcó que "si nos hemos adjudicado estos eventos es porque Chile es un país confiable, respetado en el extranjero, que ha demostrado contar con profesionales preparados para eventos de alta complejidad y somos un país con gente entusiasta por el deporte".

Asimismo, planteó que "estos recintos han sido mejorados en muchos aspectos. Lo hemos hecho pensando en el presente, pero también en el futuro. Esto es un legado para Chile, fomentar el deporte es fomentar la salud, la cohesión social y la unidad nacional".

Finalmente, Boric anticipó el debut de la Roja. "Estaremos para apoyar a esta nueva generación de La Roja, a la que le deseamos el mejor de los éxitos. Una fiesta así no se vive todos los días. Los invito a disfrutar. Agradezco a FIFA por la confianza en el país", cerró.

