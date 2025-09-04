Presentan recursos de protección por venta de entradas para la Supercopa entre Colo-Colo y la U

Cuando falta poco más de una semana para la definición de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, el encuentro programado para el domingo 14 en el estadio Santa Laura sigue estando en el centro de la polémica.

Un socio del Club Social y Deportivo Colo-Colo, identificado como Jorge Antonio Henríquez Muñiz, y un abonado de Azul Azul, Juan Cristóbal Cantuarias -ambos abogados-, presentaron cada uno por su lado recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago cuestionando los filtros aplicados en la venta de entradas para el encuentro, que solo dispondrá de tickets para hinchas mayores de 55 años.

Sin ir más lejos, el fanático del conjunto popular apuntó en su acción judicial a la ANFP y a la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, acusando discriminación en la adquisición de boletos para el duelo.

En concreto, el hombre pide una orden de no innovar con el fin de detener el proceso de compra de entradas mientras la justicia toma una decisión al respecto.

Por su parte, Covarrubias criticó en su escrito que existiría una vulneración al principio de igualdad y no discriminación, argumentando que la ANFP estaría limitando "injustificadamente la adquisición de boletos únicamente a personas desde los 55 años de edad y a jugadores(as), cuerpos técnicos y profesionales inscritos en el registro de la ANFP, excluyendo a la generalidad de los demás interesados".

Asimismo y al igual que Henríquez, el letrado exigió dejar "sin efecto la restricción impuesta y ordenando a la recurrida realizar la venta de entradas bajo criterios de igualdad, transparencia y no discriminación, permitiendo el acceso de todas las personas que deseen asistir al evento", y con ello la suspensión de la venta de tickets.

