Prensa uruguaya destaca debut internacional de Brayan Cortés: "Lo hizo con gran solvencia"

Después de debutar en la goleada de Peñarol en el clásico uruguayo ante Nacional, Brayan Cortés ahora hizo su estreno internacional con el Manya.

El portero chileno fue titular la noche del martes en el ajustado triunfo por 1-0 ante Racing Club, en Montevideo, por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

El golero iquiqueño tuvo una jornada tranquila ante la Academia, con poca exigencia, por lo que fue bien evaluado por la prensa charrúa tras dejar por segundo partido consecutivo su arco en cero.

En ese sentido, El País lo evaluó con nota 6 y publicó: "Su participación se dio en los distintos saques de arco que tuvo durante los primeros 45 minutos. Sobre el cierre del primer tiempo cortó muy bien un centro que traía peligro. En el complemento tuvo tres intervenciones y muy buenas cortando centros que traían peligro".

En tanto, El Observador le colocó un 5 y sostuvo: "Cortó un centro de Maravilla Martínez sobre el final del primer tiempo. Le tiraron dos veces al arco pero afuera. Gastón Martirena le hizo un golazo donde no reaccionó, pero la jugada fue anulada por offiside. Las tres veces que salvó a cortar centros en el segundo tiempo lo hizo con gran solvencia".

Ahora, Cortés y Peñarol se prepararán para enfrentar este viernes a Boston River por el torneo uruguayo, mientras que el próximo martes 19 de agosto disputarán la revancha de Copa Libertadores ante Racing en Argentina.

PURANOTICIA