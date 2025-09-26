Prensa trasandina alerta sobre medidas de seguridad para duelo entre la U y Lanús

Con el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Universidad de Chile se convirtió en el último semifinalista de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús de Argentina.

Y la prensa trasandina no quedó indiferente al avance del cuadro azul, por lo que ya comenzó a palpitar la llave contra el conjunto granate por la ronda de cuatro mejores del torneo internacional.

Por ejemplo, TyC Sports publicó que "la U seguirá así en carrera por el título luego del tremendo enfrentamiento de sus hinchas con los de Independiente, que terminó con el Rojo descalificado".

En tanto, Olé adelantó una semifinal especial, recordando los incidentes frente a Independiente en Avellaneda y resaltó lo "injusto" de que la U se encuentre en una de las fases decisivas del certamen.

Por último, Clarín recalcó en las medidas de seguridad por el regreso del conjunto estudiantil a Argentina tras la barbarie ante Independiente.

"Serán semanas de mucho trabajo a nivel seguridad, no solo para el momento de la visita de Lanús, sino principalmente para cuando llegue la revancha en Buenos Aires. En el medio, además, la Selección Argentina debutará el próximo domingo en Chile en el Mundial Sub 20", sostuvo.

PURANOTICIA