Prensa inglesa reacciona a la sorpresiva salida de Marcelino Núñez de la Roja

Cuando la Selección chilena se prepara para disputar el próximo martes 6 de octubre ante México, en Los Ángeles, su último amistoso de esta gira por Norteamérica, sufrió una inesperada baja de última hora.

Durante la noche del miércoles, la ANFP comunicó que Marcelino Núñez fue liberado de la convocatoria por motivos personales, sin entregar mayores detalles respecto de las razones que llevaron al volante a dejar la concentración.

Tras conocerse el comunicado del organismo de Quilín, radio ADN aseguró que el mediocampista habría solicitado abandonar la concentración luego de molestarse con el técnico Nicolás Córdova por no sumar minutos en la derrota ante Estados Unidos. De esta manera, el jugador se reintegrará a su club, el Ipswich Town de Inglaterra.

La sorpresiva liberación del futbolista no pasó inadvertida para la prensa inglesa. En ese sentido, el sitio TWTD, que sigue la actualidad del cuadro británico, publicó: "Marcelino tendrá un inesperado regreso tras ser liberado de la selección chilena para regresar al Town".

En tanto, el medio partidario Ipswich Star destacó que la salida del mediocampista no tuviera relación con un problema físico.

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